Bolu'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Bolu'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Bir vatandaşın 140 bin dolar dolandırıldığı ihbarı sonrası düzenlenen operasyonda, şüpheliler İstanbul'da yakalandı.

Bolu'da bir vatandaşı telefonla dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın kendisini telefonla arayan kişiler tarafından 140 bin dolar dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 5 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, U.A. ve C.E. ile yaşı 18'den küçük olan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Farklı illerde de benzer suçlara karıştığı tespit edilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden U.A. ile 18 yaşından küçük olan B.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
