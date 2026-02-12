Haberler

Bolu'da bir çifti 2 milyon 300 bin lira dolandıran 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bolu'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir çifti dolandıran 3 şüpheli tutuklandı. 2 milyon 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para, şüpheliler tarafından alındı.

Bolu'da telefonla aradıkları bir çifti, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak 2 milyon 300 bin lira dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.G. (68) ve eşi S.G'yi (67) telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çiftin 2 milyon 300 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parasını alan şüphelilerin B.A. (16), O.C.Ç. (19) ve A.B'nin (20) olduğu belirlendi.

İstanbul'da 2 farklı ilçede yaşadıkları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
