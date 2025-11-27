Haberler

Bolu'da Dolandırıcılık: 140 Bin Doları Terör Bahanesiyle Aldılar

Güncelleme:
Bolu'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı terör örgütüne karıştığı yalanıyla kandırarak 140 bin dolar aldı. Şüpheliler, İstanbul'da yakalandı.

BOLU'da telefonla aradıkları vatandaşı 'terör örgütü' bahanesi ile kandırıp, 140 bin dolar dolandıran 3'ü çocuk 5 şüpheli, İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

Kentte 14 Kasım'da kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan kişiler, bir vatandaşı telefonla arayarak "İsminiz terör örgütüne karıştı" diyerek 140 bin dolar istedi. Dolandırıcılara inanan vatandaş, 140 bin doları teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise ihbarda bulundu. Çalışma başlatan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda dolandırıcıların İstanbul Esenyurt'ta bulunduğunu tespit etti. Ekipler, 26 Kasım'da 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. U.A. ve C.E. ile 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alınıd. Şüphelilerin farklı illerde de benzer suçlara karıştığı tespit edildi. Bolu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
