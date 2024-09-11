Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline silah kullanma ve atış eğitimi düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı'nda bulunan atış alanında gerçekleştirilen eğitime, 11 personel katıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur ve polis memuru Murat Kozal tarafından silah kullanma ve atış konusunda bilgi aktarıldı. Teorik eğitimi tamamlayan personel, daha sonra atış yaptı.

Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline yönelik silah kullanma ve atış eğitimi düzenlendi.

Bolu Dağı'nda bulunan atış alanında gerçekleştirilen eğitime, 11 personel katıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur ve polis memuru Murat Kozal tarafından silah kullanma ve atış konusunda bilgi aktarıldı.

Teorik eğitimi tamamlayan personel, daha sonra atış yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Güvenlik Güncel Polis Uygur Polis Doğa Spor bolu

Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Eylül İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Ataşehir, Sancaktepe, Sultangazi, Esenler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Eylül Aliağa, Karabağlar, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 11-12 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin'i kim öldürdü? Narin nasıl öldürüldü? Narin Güran cinayetinde son durum! MasterChef eleme adayları kim? 11 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Survivor Sude ile Mert evleniyor mu? Sude Burcu ve Mert Öcal'ın düğünü ne zaman?
title