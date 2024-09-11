Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline silah kullanma ve atış eğitimi düzenlendi

Bolu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline yönelik silah kullanma ve atış eğitimi düzenlendi.

Bolu Dağı'nda bulunan atış alanında gerçekleştirilen eğitime, 11 personel katıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur ve polis memuru Murat Kozal tarafından silah kullanma ve atış konusunda bilgi aktarıldı.

Teorik eğitimi tamamlayan personel, daha sonra atış yaptı.