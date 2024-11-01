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Bolu'da Direksiyon Başında Rahatsızlanan Sürücü Kaza Yaptı

Bolu'da Direksiyon Başında Rahatsızlanan Sürücü Kaza Yaptı
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Bolu'da direksiyon başında rahatsızlanan 74 yaşındaki sürücü, kontrolü kaybederek kafede oturan 2 kişi ile 6 araca çarptı. Olayda 7 araçta hasar meydana gelirken, hafif yaralanan 2 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerası ile kaydedildi.

BOLU'da direksiyon başında rahatsızlanan Ş.T.'nin (74) kullandığı cip, kafede oturan 2 kişi ile 6 araca çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Direksiyon başında rahatsızlanan Ş.T. idaresindeki 34 BA 9873 plakalı cip, kontrolden çıktı. Cip, önce kafenin bahçesinde oturan 2 müşteriye çarptı ardından park halinde 1 cip, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç, 1 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Kazada 7 araçta ve kafede hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kafe müşterisi durumlarının iyi olduğunu belirtirken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber - Kameraman: Oğuzhan EKE/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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