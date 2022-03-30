Bolu'da dinlenme tesisinden cüzdan çalan kadın Kocaeli'de yakalandı - Haberler

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Bolu'da dinlenme tesisinden cüzdan çalan kadın Kocaeli'de yakalandı

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da dinlenme tesisinden cüzdan çalan kadın Kocaeli'de yakalandı

Bolu'da dinlenme tesisinden hırsızlık yapan kadın Kocaeli'de gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Bolu'da dinlenme tesisinden hırsızlık yapan kadın Kocaeli'de gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan dinlenme tesisinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tesisin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, masanın üzerinde bulunan cüzdanı çaldığı tespit edilen M.T'nin bir yolcu otobüsüne binerek İstanbul istikametine gittiğini belirledi.

Kocaeli Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi üzerine ekiplerce durdurulan otobüsteki M.T. yakalandı. Şüpheli kadın ifadesinin ardından serbest bırakılırken, çalıntı cüzdan sahibine teslim edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, dinlenme tesisinin restoran bölümüne giren kadının bir masada bulunan cüzdanı alması ve etrafı kontrol ettikten sonra uzaklaşması yer alıyor.

AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Kocaeli, Bolu, Güncel, Haberler

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