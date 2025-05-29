Bolu'da Din Görevlileri Derneği ve Huzurevi Etkinliği

Bolu Emekli Din Görevlileri Derneği üyeleri, Kur'an-ı Kerim ve İhlas hatmi yaparak dua etti.

Dernek binasında bir araya gelen kadın ve erkek din görevlileri, Bolu Müftü Yardımcısı Mustafa Can'ın sohbetini dinledi.

Sohbetin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Huzurevi sakinleri üniversite öğrencileriyle etkinlik yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında huzurevi sakinleri ile üniversite öğrencilerini buluşturdu.

Huzurevi sakinleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Okul yöneticileri, öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir araya gelen yaşlılar, öğrencilerle el sanatları ürünleri yaptı.