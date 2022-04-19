Dikenli tellere takılarak yaralanan leylek tedaviye alındı - Haberler

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Dikenli tellere takılarak yaralanan leylek tedaviye alındı

AA - İsmail Kabasakal - Güncel
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde dikenli tellere takılan leylek belediye işçileri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde dikenli tellere takılan leylek belediye işçileri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yeniçağa Gölü'nün çevresinde bulunan dikenli tellere bir leyleğin takıldığını gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, dikenli tellere takıldığı için uçamayan leyleği kurtardı.

Kanatlarından yaralandığı belirlenen leylek, tedavi edilmek üzere Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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