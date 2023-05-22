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Bolu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bolu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Otoyolun Batı Gişeleri İstanbul istikameti bağlantı yolunda Y.C. idaresindeki 14 DM 149 plakalı tır, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Bolu Güncel Haberler

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