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Bolu'da devrilen tırda sıkışan kişi itfaiye görevlilerince kurtarıldı

Bolu'da devrilen tırda sıkışan kişi itfaiye görevlilerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Bolu'da tırın devrilmesiyle yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye görevlilerince kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da tırın devrilmesiyle yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye görevlilerince kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mengen'den Bolu istikametine seyreden Eren B. idaresindeki 67 ACG 619 plakalı tır, Kömürocakları mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yanındaki Selim K. araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Selim K. sağlık personelince hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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