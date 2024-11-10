Bolu'da Devrilen TIR Otoyolu Kapattı
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda devrilen mısır yüklü TIR, Ankara istikametinde trafiği tamamen durdurdu. Kazada sürücü yara almazken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda devrilen TIR yolu kapattı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Elmalık mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği M.B yönetimindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü TIR devrildi. Kazada, araç sürücüsü yara almazken yol trafiğe kapandı. Yolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılması ve yola saçılan tane mısırların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.