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Bolu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

Bolu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı

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Bolu'da devrilen tankerin sürücü yaralandı.

Bolu'da devrilen tankerin sürücü yaralandı.

Mudurnu'dan kent merkezine seyreden E.E. idaresindeki 14 ABT 333 plakalı tavuk firmasına ait tanker, Doğancı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evinin önünde kaza meydana gelen kadın, çok korktuklarını dile getirdi.

Yoldaki ulaşım, tankerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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