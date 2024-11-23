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Bolu'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Bolu'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Aykut C. idaresindeki 81 EF 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yumrukaya mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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