Bolu'da Devrilen Minibüsteki 2 Kişi Yaralandı

Bolu'da bir minibüsün devrilmesiyle yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Mudurnu istikametine giden Tuba C. idaresindeki 14 DT 932 plakalı minibüs, Güvem köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da bir minibüsün devrilmesiyle yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mudurnu istikametine giden Tuba C. idaresindeki 14 DT 932 plakalı minibüs, Güvem köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki S.M. (7) ekipler ve vatandaşlarca bulundukları yerden yaralı olarak çıkartıldı.

Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.