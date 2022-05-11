Bolu'da dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
BOLU (AA) - Bolu'da dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Mehmet E. idaresindeki 34 EEA 354 plakalı otomobil, Kasaplar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Özkan K, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel