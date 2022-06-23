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Bolu'da dereye düşen keçi kurtarıldı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da dereye düşen keçi kurtarıldı

Bolu'da dereye düşen keçi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da dereye düşen keçi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kent merkezi Yeni Mahalle 2000 Sokak'ta otlayan "saanen" cinsi bir keçi, Büyüksu Deresi'ne düştü.

Keçisinin dereye düştüğünü gören Soner Erdem, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 4 metre derinliğinde bulunan dereye merdiven yardımıyla inerek, keçiyi kurtardı. Keçi, sahibine teslim edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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