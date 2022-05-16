Dereye düşen inek vinçle kurtarıldı - Haberler

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Dereye düşen inek vinçle kurtarıldı

AA - Güncel
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Bolu'da merada otlarken dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı.

Bolu'da merada otlarken dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı.

Aşağı Karaköy Mahallesi'nde Gölköy Barajı yakınlarında büyükbaş hayvanlarını otlatan İbrahim Gül, bir ineğin dereye düştüğünü gördü.

İneği kendi imkanlarıyla çıkaramayan Gül, Bolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, ineği vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkardı. Çalışmalara vatandaşlar da destek oldu.

İneğin sahibi Gül, ekiplere teşekkür etti.

AA / Güncel

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