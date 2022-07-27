Bolu'da dereye devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı Bolu'nun Göynük ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bolu'nun Göynük ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yenice Mahallesi'nde kümes bakıcılığı yapan Afganistan uyruklu Ruhullah N. (24) idaresindeki 14 LJ 419 plakalı traktör, Alaşar mevkisinde dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle dereden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Elif Sarıhan Hisarcık Göynük Bolu Güncel Haberler

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