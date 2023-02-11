Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da depremzedelere yardım taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Bolu'da depremzedelere yardım taşıyan tırda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde deprem bölgesine yardım taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde deprem bölgesine yardım taşıyan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle İstanbul'dan bölgeye yardım malzemesi taşıyan Alparslan Güzel idaresindeki 34 FJS 217 plakalı tırın dorsesinde otoyolun Dörtdivan mevkisinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Dörtdivan ve Yeniçağa belediyeleri itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yardım malzemelerinin bir kısmı hasar görürken, sağlam olanlar başka bir araca yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu İtfaiye Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title