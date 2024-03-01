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Bolu'da Depreme Dirençli Kent Bolu Toplantısı Yapıldı

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Bolu'da Vali Erkan Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, depreme hazırlık çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki Mimarlar Odası ile İnşaat, Makina, Elektrik ve Jeoloji Mühendisleri odaları Bolu temsilcileri de toplantıya katıldı.

Bolu'da "Depreme Dirençli Kent Bolu" toplantısı yapıldı.

Vali Erkan Kılıç başkanlığında yapılan toplantıya, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki Mimarlar Odası ile İnşaat, Makina, Elektrik ve Jeoloji Mühendisleri odaları Bolu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, depreme hazırlık çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Bolu'da 26 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı

Bolu'da Valilik koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce İl Özel İdaresinin desteğiyle "Yem Bitkileri Tohumluğu Projesi" başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, projeyle hayvansal üretimin önemli girdilerinden olan kaba yem ihtiyacının karşılanması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında 2 bin 500 dekar alana ekilmek üzere 26 ton yem bezelyesi tohumunun il merkezi ve ilçelerdeki çiftçilere dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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