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Bolu'da Deprem Tatbikatı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Bolu'da Deprem Tatbikatı İçin Hazırlıklar Devam Ediyor
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Bolu'da 12 Kasım'da düzenlenecek 24 saatlik deprem tatbikatının detayları açıklandı. Senaryoya göre 7,2 büyüklüğünde bir deprem canlandırılacak ve 1 milyondan fazla insanın etkileneceği değerlendiriliyor.

Bolu'da, afet yönetim sürecinin test edilmesi amacıyla 12 Kasım'da 24 saat sürecek deprem tatbikatı düzenlenecek.

İl Özel İdaresinde düzenlenen Ekim Ayı İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Abdulaziz Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde bir konuşma yapan AFAD İl Müdürü Ümit Doğan, "Türkiye AFAD Müdahale Planı" kapsamında 12 Kasım'da Bolu'da bir tatbikat yapmayı planladıklarını belirtti.

Doğan, senaryo gereği Bolu, Düzce, Sakarya, Çankırı, Karabük, Ankara ve Zonguldak illerini etkileyecek 7,2 şiddetinde bir depremin canlandırılacağını kaydetti.

Tatbikatta afet yönetim süreçlerinin test edilmesi, afet gruplarının müdahale kabiliyetlerinin belirlenmesi, kaynak kapasitesinin ölçülmesi ile eksiklerin tamamlanması konularında çalışma yapılacağını bildiren Doğan, tatbikatın Bolu il merkezi ve ilçeleri ile Düzce, Ankara, Sakarya, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Doğan, tatbikata Bursa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Bilecik, Kırıkkale, Bartın, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Uşak ve Tekirdağ illerinden AFAD ekiplerinin de katılacağını vurguladı.

Tatbikatın ilk 24 saatinin kesintisiz olacağını belirten Doğan, tatbikatın depremden 1 milyon 314 bin 742 kişinin ve 382 binden fazla binanın etkileneceği değerlendirilerek çalışma yapılacağını ifade etti.

Vali Abdulaziz Aydın da 12 Kasım'da gerçekleştirilecek tatbikatın saatinin belli olmadığını vurgulayarak, "Bu bize neyi sağlayacak? Kendimizi test etme. Gerçek zamanlı Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaşma sürelerini tespiti noktasında gerekli bir done olacak." dedi.

Toplantıda, yapılan ve devam eden çalışmalara ilişkin sunum da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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