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Bolu'da Deprem İzleme Projesi: Manyetometre Cihazı Kuruldu

Bolu'da Deprem İzleme Projesi: Manyetometre Cihazı Kuruldu
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Bolu'nun Musluklar köyünde, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı ve Çin'in işbirliğiyle kurulan manyetometre cihazı ile sismik hareketler izlenecek. Proje, depremlerle ilgili verilerin incelenmesini de hedefliyor.

BOLU'daki sismik hareketler, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı tarafından Musluklar köyünde kurulan manyetometre cihazı ve Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile hem karadan hem de uzaydan takip edilecek.

Bolu'nun Musluklar köyü mevkisine, Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması projesi kapsamında, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından manyetometre cihazı kuruldu. Proje, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında gerçekleştirildi. Kurulumu tamamlanan istasyon, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ile AFAD İl Müdürü Ümit Doğan ve Çin'den gelen uzmanlar tarafından incelendi. Çinli uzmanlar, kurulumu yapılan sistem hakkında bilgi verdi.

'VERİLERİN DEPREMLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR'

Çalışmayla ilgili Bolu AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Ajansı (APSCO) ile başkanlığımız arasında yürütülen 'Sismik Uzaysal Gözlem Paylaşımı ve İşbirliği Çalışması' projesi kapsamında iyonosfer, hem karadan jeodezik yöntemler ve iyonosonda ve benzeri donanımlarla hem de 2018 yılında fırlatılan Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu ile uzaydan izlenmesi ve elde edilen verilerin depremlerle ilişkisinin incelenmesi öngörülmektedir. Söz konusu proje kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temin edilen 1 adet manyetometre cihazı kurulmuştur. Sistemin kurulumunu yapan Çin Halk Cumhuriyeti ekibinden istasyonla ilgili detaylı bilgi alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Teknoloji Sağlık Güncel Deprem Doğa Uzay Bolu

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