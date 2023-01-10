Bolu'da dayısını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın cezası artırıldı Güncel Haberler Bolu'da, dayısını taş ve sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 12,5 yıl hapse mahkum edildi. Bolu'da, dayısını taş ve sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan sanık, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 12,5 yıl hapse mahkum edildi. Bolu'da Mart 2020'de Köroğlu Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda dayısı Şeref Ünlü'yü başına taş ve sopayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada Mart 2021'de 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan Zafer M. (37) hakkında verilen karar, itiraz üzerine Yargıtay tarafından incelendi. Yargıtay incelemesinin ardından dosya, cezanın az olduğu gerekçesiyle Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, sanık Zafer M'nin "kasten adam öldürme" suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Olay Çıkınlar Mahallesi Sancar Sokak'ta Mart 2020'de, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Zafer M. ile dayısı Şeref Ünlü arasında çıkan tartışma sonucu Zafer M, yerden aldığı taş ve sopayla dayısını darbetmişti. Ünlü hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş, Zafer M. tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Mahkum Bolu Güncel Haberler

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