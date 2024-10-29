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Bolu'da Cumhuriyetin 101. Yıldönümü Kutlandı

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Bolu'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü coşkuyla kutlandı. 2'nci Komando Tugay Komutanlığına ait komandoların tören geçişi büyük ilgi gördü. Mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti.

Komandolar marşlar ve ayak sesleriyle caddeyi inletti

Bolu'da 101.yıl coşkusu: Asker caddeye indi

BOLU - Bolu'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıldönümü kutlamalarında 2'nci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken, mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti.

Bolu'da, Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıldönümü coşkuyla kutlanıyor. Öğrencilerin kente yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi. Etkinliklerin ardından ilk önce 101 genç, 101 metrelik dev Türk bayrağı ile İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü.

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin marşlarla geçişi caddeyi inletti.

Bolu'da Cumhuriyetin 101. Yıldönümü Kutlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel

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