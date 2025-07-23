Bolu'da Çöp Yakımı Yangına Neden Oldu
Bolu'da bir kişi, evinin çevresindeki çöpleri yakarken alevler otluk alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu'da çöp yakılması sonucu çıkıp otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğancı Mahallesi Köprücüler mevkisinde N.O, evinin çevresindeki çöpleri yaktı. Kuru otlara sıçrayan alevler etrafa yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel