Bolu'da Çöp Yakımı Yangına Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir kişi, evinin çevresindeki çöpleri yakarken alevler otluk alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da çöp yakılması sonucu çıkıp otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğancı Mahallesi Köprücüler mevkisinde N.O, evinin çevresindeki çöpleri yaktı. Kuru otlara sıçrayan alevler etrafa yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

Hastane randevularında yeni dönem! Artık MHRS'de öncelikli olacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.