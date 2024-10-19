Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Çöp ve İzmarit Atanlara 14 Bin 407 Lira Ceza

Bolu'da Çöp ve İzmarit Atanlara 14 Bin 407 Lira Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, çöp ve izmarit atanlara 14 bin 407 lira ceza kesilirken, bu durumu kınayan bir mesaj da elektronik reklam panolarında yayımlandı. Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevreyi kirletenlere karşı sıkı denetimlerin başladığını duyurdu.

BOLU'da, yere çöp ve izmarit atanlara 14 bin 407 lira ceza kesilirken, kentin ana caddelerindeki reklam panolarına da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adıyla, "Çöp ve izmarit atan terbiyesiz ve ahlaksızdır" mesajı yazıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, çevreyi kasten kirletenlere yönelik 14 bin 407 liraya kadar para cezası kesileceğini açıklamasının ardından, zabıta ekipleri tarafından şehir genelinde denetimler sıklaştırıldı. Kameralarla tespit edilen kişilere para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda, kent merkezindeki elektronik reklam panolarında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mesajı yayımlandı. Başkan Özcan'ın, mesajında, "Bolu'da yola, kaldırıma, parklarımıza çöp ve izmarit atan, yere tüküren kim varsa terbiyesiz ve ahlaksızdır" denildi.

Haber – Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tanju Özcan Belediye Politika Güncel Hukuk Yaşam Çevre Ceza Bolu

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.