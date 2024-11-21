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Bolu'da Çöp Kamyonunda Yangın Çıktı

Bolu'da Çöp Kamyonunda Yangın Çıktı
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Bolu'da bir çöp kamyonunda meydana gelen küçük çaplı patlama sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, temizlik işçileri yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Çöp haznesinde yapılan incelemede, patlamaya neden olan tehlikeli maddeler bulundu.

Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü.

Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunun haznesinde, Tabaklar Mahallesi Anadolu Sokağı'nda çöp toplama esnasında meydana gelen küçük çaplı patlama sonrasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Temizlik işçilerinin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kamyondan sokağa dökülen çöplerde yapılan incelemede, çok sayıda potasyum nitrat, potasyum bromür, bakır nitrat ve çinko nitrat yazılı plastik şişeler bulundu.

Patlama ve yangının, çöp kamyonunda sıkışan şişelerden birinin patlaması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Sokağa dökülen çöpler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından iş makinesiyle farklı bir kamyona yüklenerek çöp toplama alanına götürüldü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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