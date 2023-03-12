Bolu'da çöken ahşap evin altında kalan 2 kişi kurtarıldı

Gerede'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ahşap evin yıkılması sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gerede Belediyesince başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında Demirciler Mahallesi Hayal Sokak'ta yıkım kararı verilen iki katlı ahşap evden eşya almak isteyen 2 kişi, çökme sonucu enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Enkazdan çıkarılan Muharrem A. ve Enver E. Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, "20 Mart'a kadar süre verdiğimiz vatandaşın boşaltmaya çalıştığı ev, tahtaları söktüğü esnada göçtü. Eşya almak için girdikleri binanın tahtalarını da söküyorlarmış kullanmak için." dedi.

Allar, yaralılardan birinin ayağında kırık oluştuğunu, diğerinin ise kafasından yaralandığını aktararak, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.