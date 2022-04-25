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Bolu'da çocuk şenliği düzenlendi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da çocuk şenliği düzenlendi

Bolu 100. Yıl İlkokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

BOLU (AA) - Bolu 100. Yıl İlkokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, öğretmenleri eşliğinde halk oyunu gösterisi sundu.

Öğrencilerden oluşan koro da birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.

Gösteriler, öğrencilerin aileleri ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

Etkinlikte Okul Müdürü Mustafa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Bolu, Güncel, Haberler

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