Bolu'da Çocuk İstismarı ve Dolandırıcılıktan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan M.Ö. ve E.K.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. M.Ö., çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 10 ay, E.K. ise bilişim sistemleri dolandırıcılığı suçundan 4 yıl hapis cezası almıştı.
Bolu'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen çalışmalarda 2 hükümlü yakalandı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi.
Bu kapsamda istihbari çalışma sonucunda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. JASAT ekiplerince gözaltına alındı.
M.Ö. ve E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel