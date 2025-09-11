Bolu'da Çocuk İstismarı ve Dolandırıcılıktan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Bolu'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik düzenlenen çalışmalarda 2 hükümlü yakalandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi.

Bu kapsamda istihbari çalışma sonucunda, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. JASAT ekiplerince gözaltına alındı.

M.Ö. ve E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.