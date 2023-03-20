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Bolu'da cips paketine uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı

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Bolu'da cips paketine uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde, cips paketlerinin içine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde, cips paketlerinin içine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapıldı.

Bu kapsamda durdurulan otobüste, yolculardan E.Y. (36) ile E.S'nin (32) üzerinde ve eşyaları arasındaki cips paketlerinin içinde 151,68 gram gelen metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. ve E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Güncel Haberler

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