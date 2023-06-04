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Bolu'da Cip Patates Tarlasına Uçtu: 2 Yaralı

Bolu'da Cip Patates Tarlasına Uçtu: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Bolu-Mudurnu yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan cip patates tarlasına uçtu ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da kontrolden çıkan cipin patates tarlasına uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu- Mudurnu yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü 14 GJ 244 plakalı cipiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, patates tarlasına uçtu. Defalarca takla atan araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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