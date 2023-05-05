Bolu'da 'cinsel saldırı teşebbüsü'nden yargılanan sanığa 10 yıl hapis

Bolu'da bir kadına cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kendisini hayvan terbiyecisi olarak tanıtarak bir kafede tanıştığı ve kedi sahiplendirme bahanesiyle evine çağırdığı kadına cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.S.R. (34) ile şikayetçi E.C. (23) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan A.S.R, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, E.C. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.