Bolu'da çıkan yangında odunluk ve sera kullanılamaz hale geldi

BOLU (AA) - Bolu'da anız için yakılan ateş odunluk ve seraya sıçradı, çıkan yangın söndürüldü.

Paşaköy Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin kaldığı 2 katlı evin bahçesinde anızların imhası için yakılan ateş, sera ve odunluğa sıçradı.

İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin çalışması sonucu yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Bu sırada dumandan etkilen bir kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

Yangında odunluk ve sera kullanılamaz hale geldi, meyve ağaçlarında hasar oluştu.