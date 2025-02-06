Bolu'da Çıkan Yangında Ev ve Hayvan Barınakları Kullanılamaz Hale Geldi
Bolu'nun Ovadüzü Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede ahır ve samanlığa sıçradı. Yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, aile üyeleri büyükbaş hayvanları kurtardı.
Bolu'da çıkan yangında, ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale gedi.
Ovadüzü Mahallesi'nde Ramazan K'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınında bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Ahırda bulunan büyükbaş hayvanların aile üyeleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.