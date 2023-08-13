Bolu'da çıkan yangın yerleşim yerine sıçradı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan yangın, yerleşim yerine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde arazide çıkan yangın yerleşim yerine sıçradı. 1 metruk bina, 1 ev ve 4 samanlığın kül olduğu yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Kıbrıscık ilçesine bağlı Belen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple arazide yangın çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle kuru olan arazide başlayan yangın, yerleşim yerine sıçradı. Yangını söndürmek için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangında ilk belirlemelere göre ise 1 metruk bina 1 ev 4 samanlık küle dönerken, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - BOLU