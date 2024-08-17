Üye Girişi
Haberler

Bolu'da çıkan orman yangınında 4 köy tahliye edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin yaklaştığı 4 köyden 490 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

BOLU'nun Göynük ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevlerin yaklaştığı 4 köyden 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bekirfakılar köyü mevkiinde geçen perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edilip, güvenli alanlara götürüldü.

Yangın söndürme çalışmaları, 3'üncü günde bin 213 personelin katılımıyla aralıksız sürüyor. Çalışmalarda 11 helikopter, 108 arazöz, 8 itfaiye aracı, 17 su tankeri, 41 ilk müdahale aracı, 11 iş makinesi görev alıyor. Bölgede telefonlar iyi çekmediği için ekiplerin iletişiminin kopmaması amacıyla GSM şirketleri toplam 8 mobil baz istasyonu aracı yolladı.

Ayrıca anız ateşi yakarak yangının çıkmasına sebep olduğu iddia edilen 4 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Göynük Dünya Bolu Acil Durum Doğa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Milan Torino maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Milan Torino ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title