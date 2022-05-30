Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler

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Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Demirhanlar köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgedeki köylerde bulunan ilk müdahale araçları ile yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Yangın Göynük Bolu Güncel Haberler

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