Bolu'da çıkan orman yangını hızlı müdahale ile söndürüldü
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 1 iş makinesi, 70 personel sevk edildi. Yangında yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Taşlık köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir nedendle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 1 iş makinesi, 70 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel