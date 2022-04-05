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Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Bolu'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

BOLU (AA) - Bolu'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkeze bağlı Yenisefa köyü Aşağı Mahalle'de Bedir Tekin'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Evlerinin yandığını gören Bedir ve eşi Müşerref Tekin, sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri, Müşerref Tekin'i sakinleştirmeye çalıştı.

Tekin çiftine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın evde hasara neden oldu.

Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Yangın, Bolu, Güncel, Haberler

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