Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Bolu'da Ceylan Sürüsü Yiyecek Ararken Görüntülendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir vatandaş, yüksek rakımlı yaylada yiyecek arayan ceylan sürüsünü cep telefonu ile kaydetti. Ceylanlar, aracın yaklaşmasıyla hızla kaçtı.

Bolu'da Ceylan sürüsü böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir yaylada yiyecek arayan ceylan sürüsü görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yüksek rakımlı yaylada bir vatandaş aracı ile giderken, ceylan sürüsü ile karşılaştı. Ceylanların yol kenarında çimenlik alanda yiyecek aradıklarını gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Doğal yaşam alanında görüntülenen ceylan sürüsü, üzerlerine gelen aracı fark edince koşarak gözden kayboldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Karar sonrası AYM'nin kapısına dayandılar! Arbede çıktı
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.