Bolu'da Ceylan Sürüsü Yiyecek Ararken Görüntülendi
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde bir vatandaş, yüksek rakımlı yaylada yiyecek arayan ceylan sürüsünü cep telefonu ile kaydetti. Ceylanlar, aracın yaklaşmasıyla hızla kaçtı.
Bolu'da Ceylan sürüsü böyle görüntülendi
BOLU - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir yaylada yiyecek arayan ceylan sürüsü görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, yüksek rakımlı yaylada bir vatandaş aracı ile giderken, ceylan sürüsü ile karşılaştı. Ceylanların yol kenarında çimenlik alanda yiyecek aradıklarını gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Doğal yaşam alanında görüntülenen ceylan sürüsü, üzerlerine gelen aracı fark edince koşarak gözden kayboldular.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Güncel