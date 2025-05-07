Bolu'da Ceylan Sürüsü Yiyecek Ararken Görüntülendi

Bolu'da Ceylan sürüsü böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir yaylada yiyecek arayan ceylan sürüsü görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yüksek rakımlı yaylada bir vatandaş aracı ile giderken, ceylan sürüsü ile karşılaştı. Ceylanların yol kenarında çimenlik alanda yiyecek aradıklarını gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Doğal yaşam alanında görüntülenen ceylan sürüsü, üzerlerine gelen aracı fark edince koşarak gözden kayboldular.