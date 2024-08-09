Bolu'da Çevre Mevzuatına Aykırı Faaliyet Gösteren İşletmelere Cezalar Verildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bolu'da çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 16 işletmeye 12 milyon 594 bin lira ceza uygulandığını, su kirliliğine yol açan 61 tesisin ise faaliyetten menedildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine, çevre ekipleri denetimlerini artırdı. Son 2 aydaki 39 denetimde, atık su arıtma tesislerinden alınan 35 numune analiz edildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin TL ceza uygulandı. Bakanlık, Gerede ilçesinde yapılan denetimlerde ise su kirliliğine neden olduğu tespit edilen 60 deri işletmesi ve 1 kemik unu üretim tesisinin faaliyetlerini durdurdu.

BOLU BELEDİYESİ'NE 1 MİLYON 161 BİN TL CEZA

Bakanlık denetim ekipleri, Bolu Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisinde de incelemelerde bulundu. Denetimlerde, atık suların yalnızca bir kısmının arıtıldığı, büyük kısmının ise arıtılmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne verildiği belirlendi. Alınan numunelerde, deşarj edilen suyun çevre mevzuatında izin verilen kirlilik değerlerinin yaklaşık 26 katı fazla kirlilik içerdiği tespit edildi. Bu ciddi ihlal nedeniyle Bolu Belediyesi'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 161 bin 568 TL ceza verildi. Ayrıca, sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı. Çevreyi koruma adına denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.