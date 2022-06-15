Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sağlık Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli G.D'nin çaldığı çapa makinesini sattığını belirledi.
Ekiplerce yakalanan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen çapa makinesi sahibine teslim edildi.???????
AA / Zafer Göder - Güncel