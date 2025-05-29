Bolu'da Çalıntı Plakayla Hırsızlık Yapan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Bolu'da Çalıntı Plakayla Hırsızlık Yapan Şüpheliler Gözaltına Alındı
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Bolu'da bir aracın çalınması üzerine başlatılan operasyonda çalıntı plakayla hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da çalıntı plakayla hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentten bir aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki bir araçtan söktükleri plakayı, farklı bir araca takarak hırsızlık yaptıklarını belirledi.

Şüphelilerin Sakarya'ya gittiğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla Y.D. ve N.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.D. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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