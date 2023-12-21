Bolu'da Çalıntı Cep Telefonu Satmaya Çalışan Zanlı Yakalandı

Bolu'da çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Kentte faaliyet gösteren bir marketin çalışanı, cep telefonunun çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, daha önce camilerden ayakkabı hırsızlığı da yaptığı tespit edilen şüpheli, çaldığı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı ve şüphelinin polis ekiplerince yakalanması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.