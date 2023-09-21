Bolu'da çalınan motosikletin şüphelileri Düzce'de yakalandı

Bolu'da çalınan 150 bin lira değerindeki motosikletin şüphelileri, Düzce'de yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin ikametlerine yakın olan motosiklet de sahibine teslim edilecek.