Bolu'da Çalılık Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Bolu'nun Bakırlı köyü yakınlarındaki çalılıklarda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bolu'da çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Merkeze bağlı Bakırlı köyünün üst kısmında ormana yakın alanda bulunan çalılıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel