Bolu'da Büyüksu Deresi Kuruyor

Bolu'da tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Büyüksu Deresi'nin bazı bölümleri kurudu. Sıcak hava nedeniyle su seviyesi düşerken, deredeki kirlilik de gözlemleniyor.

BOLU'da tarım arazilerinin ortasından geçen ve ekili alanların sulanmasında kullanılan, kilometrelerce uzunluktaki Büyüksu Deresi'nin bazı bölümleri kurudu.

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle Büyüksu Deresi'ndeki su seviyesi, gün geçtikçe düşüyor. Karacasu yolu üzerinden geçen ve ıslah çalışmalarıyla genişletilen bölümde, kış aylarında metrelerce suyun aktığı dere yatağı büyük ölçüde otlarla kaplandı. Bolu'daki tarım arazilerinin ortasından geçen ve ekili alanların sulanmasında kullanılan Büyüksu Deresi'ndeki ciddi düşüş ve kirlilik göze çarparken, Çıkınlar Mahallesi'nden geçen bölümünün ise tamamen kuruduğu gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
