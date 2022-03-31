Bolu'da budama yaptığı ağaçtan düşen kişi yaralandı - Haberler

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Bolu'da budama yaptığı ağaçtan düşen kişi yaralandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da budama yaptığı ağaçtan düşen kişi yaralandı

Bolu'da ağaçta budama yaptığı sırada yere düşen kişi tedavi altına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da ağaçta budama yaptığı sırada yere düşen kişi tedavi altına alındı.

Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta apartmanın önündeki ağaçta budama yapan Orhan Ş. (56), dengesini kaybederek yere düştü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Orhan Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Bolu, Güncel, Haberler

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