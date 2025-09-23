Haberler

Bolu'da Bozayının Arı Kovanlarına Zarar Vermesi

Bolu'nun Dodurga Mahallesi'nde bir bozayı, farklı zamanlarda 4 arı kovanına saldırarak bal yedi ve 3 kovana zarar verdi. Yaklaşık 60 bin TL'lik zarara yol açan olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BOLU'da, arı kovanlarına dadanan bir bozayı farklı zamanlarda 4 kovan bal yedi. 3 kovana da zarar veren ayının bölgeye geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Dodurga Mahallesi'nde, hobi amaçlı arı yetiştiren 3 arkadaş, kovanlara bir bozayının dadandığını fark etti. Farklı zamanlarda 5 kez gelen ayı, 4 kovan bal yedi, 3 kovana da zarar verdi. Çitleri kıran ayının yaklaşık 60 bin TL zarara neden olduğu belirtildi. Güvenlik önlemi olarak kovanların olduğu bölgeye kamera yerleştirilerek, elektrikli tel çekildi. Ayının kovanların olduğu bölgeye geldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

